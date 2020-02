Germania-Italia: ministro Bellanova oggi a Berlino per Fruit Logistica

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova è oggi a Berlino per partecipare all’inaugurazione dell’edizione 2020 di Fruit Logistica, principale fiera al mondo dedicata al commercio internazionale di prodotti freschi, che dal 1993 si svolge con cadenza annuale nella capitale della Germania. L’evento si tiene presso la Fiera di Berlino da oggi al 7 febbraio prossimo e, come si apprende dal sito web di Fruit Logistica, “attrae 3.200 espositori e 7.800 visitatori” da tutto il mondo. Quest’anno, lo spazio per eventi dell’Italia sarà dedicato al tema “Italy. The Beauty of Quality”, ossia “Italia. La bellezza della qualità”. A Fruit Logistica, Bellanova sarà accompagnata dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Luigi Mattiolo, e dal direttore generale dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Roberto Luongo. Sarà, inoltre, presente Paolo De Castro, eurodeputato del Partito democratico (Pd) e ministro delle Politiche agricole dal 1998 al 2000 e dal 2006 al 2008 nei governi presieduti da Massimo D’Alema e Romano Prodi. A Fruit Logistica prenderanno parte anche Davide Vernocchi, coordinatore per l’Ortofrutta dell’Alleanza cooperative agroalimentare, Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta, e Paolo Bruni, presidente del Centro servizi ortofrutticoli (Cso Italy). (Geb)