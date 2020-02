Libia: Onu denuncia ripetute violazioni del cessate il fuoco

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha denunciato le ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libia, esprimendo la sua speranza che i colloqui a Ginevra possano rendere più solida la tregua a Tripoli. "Siamo custodi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e del diritto internazionale in merito al processo di pace", ha dichiarato Guterres in una conferenza stampa. (Res)