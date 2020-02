Libia-Siria: Osservatorio siriano diritti umani, in aumento numero miliziani trasferiti in territorio libico

- L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, ha rivelato che il numero di miliziani inviati dalla Turchia a Tripoli è aumentato a circa 4.700 unità, mentre sarebbero almeno 1.800 i miliziani siriani che starebbero ricevendo addestramento nei campi turchi. Altri 64 mercenari siriani sarebbero migrati dalla Libia verso l'Europa. L'Osservatorio ha dichiarato che i "volontari" provengono da fazioni conosciute come Divisione Mu'tasim, Divisione Sultan Murad, Brigata dei falchi del nord, al Hamzat, Legione Sham, Suleyman Shah e Brigata Samarcanda. L'Osservatorio ha aggiunto di aver documentato diverse morti tra le fila dei mercenari filo-turchi nelle battaglie di Tripoli, portando il numero a 80. (Res)