Siena: violenza sessuale su minore, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Poggibonsi (Si) hanno posto ai domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, un 36enne residente in Valdelsa ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di un 13enne. La denuncia è arrivata dal padre e dalla sorella maggiorenne della vittima che avrebbero trovato sul telefono del ragazzino foto e video che proverebbero la violenza. Durante la perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri a casa del 36enne sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari, computer e dvd che nei prossimi giorni saranno vagliati dagli inquirenti per eventuali sviluppi investigativi.(Ren)