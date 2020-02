Coronavirus: Azerbaigian, sette persone in quarantena per potenziale contaggio

- Sono sette le persone sospettate di aver contratto il coronavirus e messe in quarantena nel dipartimento di malattie infettive del Centro medico clinico numero 1 a Baku. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta del ministero della Sanità azerbaigiano e dell'Agenzia statale per l’assicurazione medica obbligatoria. Le persone al momento sottoposte ai test clinici sono sette cittadini azerbaigiani che sono stati all’estero per vari motivi e sono rientrate a Baku con voli di transito da Dubai, Istanbul e Mosca. Sinora non sono stati riscontrati problemi nelle persone sotto esame e, se questo dato dovesse essere confermato al termine del periodo di quarantena, queste verranno dimesse regolarmente. (Res)