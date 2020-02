Campania: De Luca, prima regione per investimenti nella ricerca

- "Siamo assolutamente attrezzati per gestire la situazione di emergenza data dal Coronavirus". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Da oggi parte il numero verde, 800 90 96 99, dove si potrà fare capo per chiedere spiegazioni, per chiarire dubbi - ha proseguito De Luca - Vogliamo evitare, in questo modo, un clima di psicosi. L'invito è di avere grande cura dell'igiene personale, lavarsi spesso le mani, ma nulla di particolarmente impegnativo". Il presidente ha poi continuato parlando dello stato della ricerca in Campania: "Fra le tante cose positive che esprime la Campania, siamo la prima regione per gli investimenti nei campi della ricerca. Ci piangiamo così addosso, senza guardare agli obiettivi raggiunti. Oltre 150 milioni sulla ricerca sul cancro, che impegna strutture universitaria, ma anche centri privati, per riuscire a creare una cura contro il cancro. Abbiamo stabilizzato 200 ricercatori al Pascale. Nel gruppo di ricercatori dello Spallanzani, abbiamo un a presenza importante di campani. Ci sono tante cose belle in un paese un po' sgangherato, che ci danno qualche speranza. Si dovrebbe dare una priorità a migliaia di giovani che si trovano ancora in una situazione di precariato. Speriamo che il nostro paese si svegli, cercando così di concentrarsi sul futuro", ha concluso De Luca. (Ren)