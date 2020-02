Maltempo: raffiche di vento a Velletri abbattono alberi e danneggiano pensiline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte vento ha soffiato per la zona del Castelli romani, durante durante il pomeriggio di ieri e per l'intera nottata, provocando disagi alla circolazione stradale dovuti agli alberi che si sono abbattuti sulle vie di comunicazione. Velletri è tra le zone più colpite dove, Vigili del fuoco, Protezione civile comunale e Protezione civile del gruppo Gamma, hanno lavorato quasi tutta la notte per tagliare gli alberi abbattuti dalle raffiche o quelli resi pericolanti. Danni anche alla stazione ferroviaria di Velletri, dove il vento ha divelto i pannelli delle pensiline. Anche la raccolta differenziata dei rifiuti ha subito disagi. Le folate di ieri sera, infatti, hanno disseminato per la città i sacchi della plastica. (Rer)