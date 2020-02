Roma: Vvf intervengono per incendio in appartamento a vigna stelluti

- Cinque squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio in un appartamento al 3° piano di un condominio in Largo di Vigna Stelluti ,24. Sul posto il capo turno privinciale ed il funzionario di servizio. (Rer)