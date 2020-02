Cina-Cambogia: premier cambogiano Hun Sen oggi a Pechino (2)

- In un post su Facebook, Hun Sen ha affermato oggi che il governo cinese ha organizzato la sua visita a Pechino per incontrare i leader cinesi per riaffermare la sua posizione di non evacuare funzionari e studenti cambogiani dalla Cina e per discutere delle iniziative che il governo cinese ha attuato a Wuhan anche riguardo agli studenti cambogiani. "In realtà ho programmato di lasciare la Corea del Sud per la città di Wuhan per visitare i nostri 23 studenti cambogiani", ha scritto il premier nel post. "Ma alle 23 di ieri sera, il ministero degli Esteri cinese ha confermato che non ha potuto organizzare la mia visita a Wuhan a causa dello scoppio del coronavirus e che a quegli studenti non è permesso lasciare la città". "Dirigerò una delegazione e partirò dalla Corea del Sud per Pechino prima di tornare in Cambogia", ha dichiarato Hun Sen. "Vorrei augurare buona fortuna a tutti gli studenti cambogiani a Wuhan", si legge. (Cip)