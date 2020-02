Energia: Russia-India, accordo per consegna di 2 milioni di tonnellate petrolio entro fine anno

- Rosneft e Indian Oil hanno firmato un accordo per la consegna di una quota sino a due milioni di tonnellate di petrolio in India attraverso il porto di Novorossijsk entro la fine del 2020. Lo ha annunciato oggi la compagnia petrolifera russa. "Rosneft e Indian Oil Corporation Limited (Iocl) hanno firmato un contratto per inviare sino a 2 milioni di tonnellate di petrolio all'India attraverso il porto di Novorossijsk entro la fine del 2020. La firma è avvenuta durante la visita dell'amministratore delegato di Rosneft Igor Sechin a Nuova Delhi. Durante questa visita, si è tenuto anche un incontro di lavoro con il ministro del Petrolio e del Gas indiano Dharmendra Pradhan", si legge in una nota. Le due parti hanno discusso della partecipazione delle società indiane al progetto Vostok Oil durante questi colloqui. "Come ha affermato Dharmendra Pradhan, la parte indiana ha già deciso di partecipare al progetto. Al fine di negoziare i termini delle società indiane che entreranno a Vostok Oil nel più breve tempo possibile, le parti hanno concordato di creare un gruppo di lavoro regolare composto da rappresentanti di società russe e indiane", si legge nella nota. (Rum)