Roma: Vvf intervengono per incendio in appartamento a vigna stelluti, salvate due persone

- Nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco due persone tratte in salvo dall'appartamento in fiamme: una ragazza è stata portata in una zona sicura con l'ausilio dell'autoscala, l'altra è stata tirata fuori dal bagno dell'appartamento ormai invaso dal fumo dai pompieri. Entrambi sono stati sottoposti alle cure del 118. Intanto, proseguono le operazioni di spegnimento. La polizia Locale di Roma Capitale ha interdetto la zona al traffico locale. Polizia di Stato ed Italgas sono presenti sul posto per quanto di loro competenza. (Rer)