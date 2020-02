Giustizia: Orlando a Renzi, su prescrizione non rimettiamo in gioco Salvini

- L'ex ministro della Giustizia ed esponente del Partito democratico, Andrea Orlando, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital è intervenuto sul tema della prescrizione replicando all'intervista del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che stamane aveva assicurato l'intenzione di fermare la maggioranza sull'attuale impianto della riforma. Dal canto suo Orlando ha ribadito che "noi non vogliamo rimettere in gioco Salvini su questo tema e non vogliamo che si costruiscano alleanze trasversali. Con fatica possiamo arrivare a una modifica della norma senza dare vantaggi alle destre e una patente di garantismo a chi non la merita". L'ex ministro ha poi ribadito che su questo "c'e' l'accordo sull'obiettivo perché siamo convinti si debba modificare la norma sulla prescrizione ma c'è disaccordo sul modo". (Rin)