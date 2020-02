Campania: De Luca, con Concorsone cerchiamo di ringiovanire la pa

- "Dal 13 di questo mese inizierà la seconda prova del Concorsone, che terminerà in circa 10 giorni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Siccome sono 13 profili professionali - ha proseguito De Luca - non sarà un'infornata generica, ma cerchiamo di ringiovanire la pubblica amministrazione. Si correggeranno gli elaborati, entro il mese di febbraio, per poi firmare i contratti con i vari comuni. La validità della graduatoria sarà di due anni. Per il primo anno si farà un periodo di formazione, dopodiché si arriverà alla stabilizzazione finale. E' un esperimento unico in Italia, che ci darà la possibilità di dare lavoro a 10mila giovani", ha concluso De Luca. (Ren)