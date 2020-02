Difesa: Laura Garavini (Iv) eletta presidente commissione in Senato

- La senatrice di Italia viva, Laura Garavini, è la nuova presidente della commissione Difesa del Senato. Eletta questa mattina, la neo presidente ha voluto immediatamente ricordare che "in una fase caratterizzata da crisi internazionali e da rapide mutazioni geopolitiche, il nostro lavoro non può che essere rivolto alla tutela dei nostri soldati impegnati nelle missioni di pace, nella promozione dell'innovazione e del sostegno al comparto della difesa, in un'ottica europea ed internazionale".(Rin)