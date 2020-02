Cina: coronavirus, test clinici su efficacia farmaco antivirale Remdesivir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco antivirale Remdesivir, che verrà sottoposto a studi clinici per testarne l'efficacia sul nuovo coronavirus (2019-nCoV), sarebbe arrivato in Cina ieri, secondo il ministero della Scienza e della tecnologia cinese. Stando a quanto riferito dalla stampa cinese, il Remdesivir è stato usato in passato per trattare le infezioni da Ebola. "Sebbene il farmaco non abbia attraversato tutte le procedure degli studi clinici sul 2019-nCoV all'estero, ha mostrato un'attività in vitro abbastanza buona nella ricerca interna correlata", ha affermato Sun Yanrong, funzionario del ministero. Recentemente, l'Amministrazione nazionale della produzione medica ha designato l'Ospedale di amicizia Cina-Giappone e l'Accademia cinese delle scienze mediche come candidati a testare il Remdesivir, per condurre studi clinici sul farmaco, ha spiegato Sun. (segue) (Cip)