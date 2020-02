Napoli: de Majo, tra i ciceroni illustri anche Granatino e la Maschera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli verrà attraversata da 50 itinerari: 50 Ciceroni illustri porteranno i cittadini all'interno della città". Lo ha dichiarato Eleonora De Majo, assessore alla Cultura del comune di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Dal 6 è possibile iscriversi a uno degli itinerari - ha spiegato l'assessore - Aggiungeremo Ivan Granatino come uno dei Ciceroni del nostro itinerario. Ci saranno anche i ragazzi della Maschera". Parlando del Coronavirus de Majo ha aggiunto: "Si sta verificando una psicosi pericolosa. La comunità cinese napoletana è molto numerosa, come lo stesso popolo cinese, che garantisce il flusso dell'economia e non possiamo tollerare episodi di razzismo ed esclusione, che stiamo vivendo in questo periodo. Siamo in una fase storica in cui non è difficile cadere in atti del genere", ha concluso l'assessore. (Ren)