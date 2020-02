Malawi: presidenza annuncia ricorso contro sentenza di annullamento esito elezioni

- La presidenza del Malawi farà appello contro la sentenza della Corte costituzionale che ha annullato l'esito delle elezioni generali tenute lo scorso 21 maggio nel paese, nelle quali è stato riconfermato il capo di Stato uscente, Peter Mutharika. La sentenza "non può essere ammessa" in quanto rappresenta una "grave violazione della giustizia", ha detto in una nota la presidenza tramite il suo portavoce, Mgeme Kalirani, precisando di aver raccolto i documenti necessari al ricorso. In base ai risultati pubblicati dalla Commissione elettorale, Mutharika, presidente del Malawi dal 2014, è stato dichiarato vincitore con 1.940.709 voti (38,6 per cento), seguito da Lazarus Chakwera dell'Mcp con 1.781.740 voti (35,4 per cento) e dall’ex vicepresidente Saulos Chilima di Utm con 1.018.369 voti (20,2 per cento). (segue) (Res)