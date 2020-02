Malawi: presidenza annuncia ricorso contro sentenza di annullamento esito elezioni (3)

- L’Unione europea ha invitato le autorità del Malawi a rispettare la sentenza con cui la Corte costituzionale ha annullato l’esito delle elezioni generali, definendolo “un ulteriore passo” nel determinare il risultato del voto. In una nota diffusa dal Servizio per l’azione esterna (Seae), l’Ue si unisce alle richieste fatte ai leader locali dall'Unione africana e dalla Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) affinché rispettino la sentenza e usino la loro influenza per incoraggiarne un’accoglienza pacifica. “Queste elezioni hanno messo a nudo profonde divisioni nella società del Malawi. Un dialogo aperto e inclusivo è il modo migliore per superare le differenze e preservare la stabilità politica e l'unità. L'Ue è pronta a sostenere tale processo interno al Malawi, in collaborazione con i partner regionali e internazionali”, si legge nella nota. (Res)