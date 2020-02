Difesa: Guerini, complimenti a Garavini per nomina presidenza commissione difesa Senato

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha rivolto i suoi complimenti a Laura Garavini per la nomina alla presidenza della commissione difesa del Senato. “La sua competenza e il suo lavoro saranno un prezioso contributo per le Forze armate e per le tematiche della difesa”, ha scritto il ministro su Twitter. (Res)