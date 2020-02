Municipio Roma X: arrivano 28 telecamere per la videosorveglianza

- Nel municipio X saranno installate prossimamente 28 telecamere per prevenire, reprimere e dissuadere non solo i crimini, ma anche i comportamenti incivili e illeciti come ad esempio l'utilizzo di spazi aperti e pubblici (aree verdi comprese) per gettare rifiuti domestici e rifiuti ingombranti. Le prime 20 telecamere saranno installate dal Municipio nei prossimi mesi: 12 ad Ostia Ponente e Levante, 8 a Castelporziano e 6 a Capocotta. Le immagini riprese dalle telecamere saranno visibili nella sala sistema Roma della Polizia Locale di Roma Capitale. Il sistema di videosorveglianza sarà caratterizzato da un impianto ad isola (stand-alone) per il quale non è necessario l'allaccio di rete e non serve l'alimentazione. Il progetto è stato illustrato ieri mattina nel corso di una seduta della commissione Ambiente municipale. (Rer)