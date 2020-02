Spreco alimentare: Confagricoltura, aumenta il recupero ma non abbassare la guardia

- In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Confagricoltura ha voluto richiamare l'attenzione delle Istituzioni su questo tema, anche alla luce dei dati che mostrano come sia in crescita la consapevolezza degli italiani rispetto alle questioni ambientali e al rapporto col consumo di cibo. Consapevolezza grazie alla quale per la prima volta si registra nel 2019 una diminuzione dello spreco del cibo domestico: il 25 per cento in meno rispetto all'anno precedente, con un risparmio di 1,5 miliardi di euro, secondo i dati del rapporto Waste watcher 2020. "Si tratta di un importante passo avanti - afferma Confagricoltura - che non deve però fare abbassare la guardia su un fenomeno che resta comunque ancora diffuso. Lo spreco domestico è diminuito, ma non eliminato. E il fenomeno non riguarda solo il consumo domestico, ma l'intera filiera agroalimentare, lungo la quale ci sono ancora molte, troppe dispersioni". Circa il 14 per cento degli sprechi avviene infatti prima che i prodotti alimentari raggiungano il livello di vendita al dettaglio, nella fase successiva alla raccolta; il 20 per cento va perduto nelle fasi di trasformazione Nel complesso il cibo sprecato è quattro volte superiore alla quantità necessaria a sfamare 820 milioni di persone che in tutto il mondo soffrono la fame. (segue) (Rin)