Spreco alimentare: Confagricoltura, aumenta il recupero ma non abbassare la guardia (2)

- Per questo, sottolinea Confagricoltura, "occorre incrementare l'impegno congiunto, dell'intero sistema, per promuovere stili di vita sani e consumi alimentari più consapevoli. Un altro tassello importante su cui investire è sicuramente quello della prevenzione, in ciascuna fase della filiera. L'associazione di categoria ha voluto poi ricordare il contributo "fondamentale che possono dare le imprese agricole nella lotta allo spreco e anche nell'attuazione del Piano nazionale contro gli sprechi alimentari, di cui il nostro Paese si è dotato già da qualche anno". "L'agricoltura non spreca cibo, anzi da sempre applica i principi dell'economia circolare, cercando di recuperare e riutilizzare tutto ciò che può essere 'riciclato", ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, secondo cui "il lavoro da fare è ancora lungo e va accompagnato da un cambiamento di abitudini e costumi, su cui anche Confagricoltura sta spingendo e di cui si iniziano a intravedere i primi segnali. "Solo agendo in maniera coordinata, con uno sforzo collegiale dei governi e con l'impegno dei cittadini – sottolinea Giansanti – il problema dello spreco potrà essere aggredito in modo efficace". (Rin)