Georgia: Ppe, critiche a Tbilisi per incapacità di risolvere la crisi politica nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) ha diffuso una dichiarazione sull’esito della riunione dell’Assemblea politica che si è conclusa ieri a Bruxelles, in cui viene aspramente criticata l’incapacità di risolvere la crisi politica in corso in Georgia da parte delle autorità nazionali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che nel documento viene ribadito il “sostegno del Partito nei confronti della Georgia nonostante il disappunto”. La formazione ha poi esortato le autorità di Tbilisi a “fare tutto il necessario per soddisfare le richieste e le aspettative dei cittadini georgiani, della società civile e anche dell’opposizione”. “Il Partito popolare europeo resta favorevole all’organizzazione di consultazioni tra governo e opposizione in merito alla riforma del sistema elettorale, anche con la mediazione della comunità internazionale”, si legge nella dichiarazione. (Res)