Roma: Sinistra italiana, domani Salvini di nuovo ad Ostia, ennesimo show elettorale

- "Domani Salvini sarà per la seconda volta ad Ostia, non sappiamo né orario né luogo, astuto meccanismo per evitare le contestazioni o gli striscioni scomodi visto che non potrebbe più ordinarne la rimozione con uno schiocco di dita. La oleata macchina elettorale di Salvini serve solo a costruire consenso elettorale, null'altro. Lo dimostra il fatto che dopo lo show dei primi di novembre, domani si ripeterà lo spettacolo con lo stesso copione anche se nel frattempo, nonostante il suo ruolo di senatore della Repubblica, non ha mosso un dito per provare a risolvere i problemi dei cittadini". Così in una nota Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana X Municipio (Rer)