Coronavirus: ministro Finanze kazakho, non imporremo limiti all'import di merci dalla Cina

- Il Kazakhstan non prevede di imporre delle restrizioni all'importazione di merci dalla Cina. Lo ha detto il primo vicepremier e ministro delle Finanze kazakho Alikhan Smailov commentando la possibilità di un impatto negativo dell'epidemia di coronavirus sull'economia nazionale. Smailov ha parlato anche della questione turistica. “Abbiamo raccomandato ai nostri cittadini di evitare di recarsi in Cina per impedire loro di essere infettati dal coronavirus. Se i nostri cittadini resteranno in patria, ciò contribuirà a stimolare il turismo interno che è positivo per il Kazakhstan”, ha aggiunto Smailov. (Res)