Speciale difesa: conclusa a Pristina esercitazione Joint Venture 1 fra Kfor e Eulex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Pristina l'esercitazione Joint Venture 1, condotta nell'ambito della cooperazione di sicurezza fra la missione Kfor in Kosovo e la missione Ue per lo stato di diritto (Eulex). Le truppe della Kfor Tactical Reserve Battalion e dell'Unità multinazionale specializzata hanno effettuato un addestramento insieme a Eulex per mantenere gli alti standard di risposta in sostegno alla polizia kosovara. L'obiettivo dell'esercitazione è stato di testare il livello di prontezza nella gestione di situazioni di emergenza e le procedure di comando, controllo e comunicazione impiegabili. Sede dell'esercitazione Joint Venture 1 è stata la base Kfor dei Carabinieri a Pristina, con la partecipazione di oltre 100 unità. (Kop)