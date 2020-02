Serbia-Kosovo: Brnabic, pronta a colloqui con kosovaro Kurti

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, si è detta disponibile ad un colloquio con il nuovo premier kosovaro Albin Kurti. Secondo quanto riporta oggi l'emittente "Rts", Brnabic ha precisato che l'approccio di Belgrado verso le nuove istituzioni di Pristina dipenderà dall'attuazione dell'Accordo di Bruxelles, dall'eliminazione dei dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe e dall'atteggiamento verso la popolazione serba che vive in Kosovo. "Sono pronta a dei colloqui con chiunque per far progredire la posizione dei serbi in Kosovo e ovunque", ha osservato la premier. (segue) (Seb)