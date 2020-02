Serbia-Kosovo: Brnabic, pronta a colloqui con kosovaro Kurti (4)

- La Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi in Kosovo, non darà il suo sostegno alla formazione di un nuovo governo nel paese. Lo ha annunciato ieri il leader della formazione, Goran Rakic, al termine di un incontro con il capo dell'esecutivo di Belgrado, Ana Brnabic. "Continueremo a combattere all'interno dell'Assemblea nazionale per difendere i diritti dei serbi in Kosovo", ha detto, ribadendo che "continueremo a coordinare la nostra attività con le autorità di Belgrado". (Seb)