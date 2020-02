Difesa: missione in Afghanistan, la Brigata Ariete compie 81 anni (2)

- Costituita come divisione a Milano il primo febbraio 1939, l’Ariete è stata uno dei protagonisti di primo piano nelle vicende della Seconda guerra mondiale, distinguendosi per valore e tenacia in numerosi episodi bellici, come la conquista di Tobruk e la seconda battaglia di El Alamein. Il valoroso comportamento tenuto durante il lungo ciclo operativo in Africa Settentrionale, dal febbraio 1941 al novembre 1942, fece sì che l’Ariete fosse l’unità dell’esercito italiano con il più alto numero di citazioni nei bollettini di guerra del Comando supremo. Dopo il quasi totale annientamento, la Divisione venne ricostituita il primo aprile 1943 e si distinse particolarmente nella difesa di Roma dalle truppe nazi-fasciste. Dal 1949 l’Ariete è dislocata a Pordenone ed è stata frequentemente impegnata in operazioni, tanto sul territorio nazionale che all’estero. In particolare, ha preso parte alle missioni in Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano. (segue) (Com)