Kosovo: Borrell, con governo in funzione intensificare cooperazione su riforme e dialogo con Belgrado

- Con il governo entrato in carica a Pristina, Kosovo e Unione europea possono intensificare la loro cooperazione sulle riforme e sul dialogo facilitato dall'Ue con Belgrado per arrivare a una completa normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in merito alla formazione del governo del premier Albin Kurtin a Pristina. "Accolgo con favore il voto dell'Assemblea del Kosovo che conferma il nuovo governo guidato dal primo ministro Albin Kurti. Con il governo in funzione, sono desideroso di intensificare le nostre discussioni e la cooperazione sulle relazioni tra l'Unione europea e il Kosovo, sulle riforme e sul dialogo facilitato dall'Ue. L'Ue rimane impegnata a collaborare con le istituzioni e le persone del Kosovo per avanzare sulla strada europea", ha dichiarato Borrell. (segue) (Beb)