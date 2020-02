Kosovo: Kurti convoca prima riunione governo, "saremo l'esecutivo dei cittadini" (2)

- Secondo Kurti, tutti i membri del suo gabinetto "dovrebbero conoscere a memoria il programma di governo, che è il risultato del comune accordo fra i due partiti di coalizione, perchè è con questo programma che ci dobbiamo svegliare la mattina e andare a dormire la notte", ha detto il capo del governo, sottolineando che "sia i successi che i fallimenti non sono personali, ma di tutti noi insieme". "La mia porta sarà aperta per chiunque dalla mattina alla sera, perchè niente è più importante che la realizzazione del programma", ha aggiunto Kurti. A parere del premier "per ognuno di noi questa è un'opportunità unica, e non dobbiamo dimenticare che il modo in cui governeremo sarà lo specchio in cui i cittadini guardano loro stessi", ha ribadito Kurti. (segue) (Kop)