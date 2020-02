Serbia-Kosovo: fonti stampa, tedesco Heusgen nuovo rappresentante speciale per dialogo (2)

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha annunciato nei giorni scorsi la prossima nomina di un rappresentante speciale per il dialogo Belgrado-Pristina. L'Unione europea, ha osservato Borrell, deve impegnarsi ancora più a fondo per la normalizzazione delle relazioni fra le due parti. "Non sta a noi decidere quali saranno i risultati finali, ma dobbiamo impegnarci con più forza rispetto ai mesi scorsi e per questo ho discusso con il presidente (serbo) Vucic del fatto che l'Unione europea nominerà un rappresentante speciale che si impegnerà al massimo, perché non sono sicuro di avere sufficiente tempo per impegnarmi personalmente in quel modo e spingere in avanti il dialogo", ha dichiarato Borrell. (segue) (Seb)