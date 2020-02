I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, tedesco Heusgen nuovo rappresentante speciale per dialogo - Il diplomatico tedesco Christoph Heusgen potrebbe essere il nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina: lo riferisce l'emittente kosovara "Klan Kosova" citando fonti riservate. Secondo tali fonti, il ruolo del diplomatico sarà simile a quello dell'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo, l'ambasciatore Usa a Berlino Richard Grenell. Heusgen è stato nominato ambasciatore tedesco presso le Nazioni Unite nel 2017, e secondo l'emittente "N1" è considerato il consigliere politico più influente del cancelliere Angela Merkel. (segue) (Res)