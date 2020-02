Ue: commissario Varhelyi presenta in Parlamento la nuova metodologia per l'allargamento

- Il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, presenterà ai membri della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (Afet), la metodologia modificata per l'allargamento. Lo si apprende dal Parlamento europeo. Secondo la prassi attuale, l'Ue negozia 35 "capitoli" dell'acquis dell'Ue con ciascun paese candidato, che è tenuto ad adattare le proprie infrastrutture amministrative e istituzionali e ad allineare la propria legislazione nazionale con quella dell'Ue, prima di poter aderire all'Unione. La metodologia riveduta nasce dalla delusione per la decisione del Consiglio europeo dello scorso ottobre di non aprire i negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. Lo scopo di questa metodologia modificata è rafforzare la credibilità e dare nuovo slancio al processo di allargamento, ha spiegato il Parlamento. Oltre ad Albania e Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia hanno già avviato i negoziati di adesione, mentre la Bosnia Erzegovina e il Kosovo sono potenziali paesi candidati, ha ricordato l'Eurocamera. (Beb)