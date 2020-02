Cina-Giappone: coronavirus, ministero Esteri elogia sostegno di Tokyo (10)

- In Giappone, la decisione di Abe di invitare il presidente cinese come ospite di Stato è osteggiata da una parte del Partito liberaldemocratico (Ldp), principale formazione di governo giapponese di cui il primo ministro è presidente. Alcuni degli esponenti più conservatori e tradizionalisti del partito chiedono che la visita di Xi venga cancellata, e citano a tal proposito delicate questioni quali lo stato dei diritti umani ad Hong Kong e nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Il governo giapponese teme inoltre che il futuro documento politico possa divenire una piattaforma a disposizione di Xi per promuovere ulteriormente iniziative strategiche come la Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) e slogan come quello della “comunità dal futuro condiviso per l’umanità”. (segue) (Cip)