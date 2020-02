Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 5 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1647m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti di aria fredda dai quadranti settentrionali interessano l'Italia, seppur il tempo si mantiene in prevalenza ben soleggiato e terso su Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, grazie a venti di foehn e tramontana. Solo sulle Alpi di confine nubi e residue nevicate fino al mattino. Clima freddo e ventoso in quota, più mitigato in pianura e Liguria con massime tra 12 e 15°C.(Rpi)