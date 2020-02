Difesa: missione in Afghanistan, al via nuova fase di addestramento

- Prosegue l’impegno del contingente italiano di “Resolute Support”, attualmente su base 132ma Brigata corazzata “Ariete” al comando del generale di brigata Enrico Barduani, nelle attività di addestramento, consulenza ed assistenza in favore delle forze di sicurezza afgane. Lo riferisce un comunicato. In questi giorni, presso Camp Arena, gli istruttori del Train Advise Assist Command West (Taac-W) hanno avviato una nuova e intensa fase operativa volte a rendere più efficaci e incisive le attività di Taa in favore delle forze di sicurezza afgane e incrementare ulteriormente la loro funzionalità e la capacità di autosostenersi. La nuova fase addestrativa, sempre improntata al principio del “Train the trainer”, ovvero la formazione del personale che farà da istruttore nelle rispettive unità, prevede un’ampia serie di corsi in diverse discipline militari e di pubblica sicurezza. A questi si aggiungono le attività di assistenza e consuenza a domicilio (“Drive to advise”) e quelle svolte presso Camp Arena con la convocazione della controparte afgana. (segue) (Com)