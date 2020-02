Difesa: missione in Afghanistan, al via nuova fase di addestramento (2)

- Nel Taac-W operano, in qualità di consiglieri, i Military e Police Advisory Teams (Mat e Pat), i quali svolgono attività di formazione e assistenza per l’Esercito e per la Polizia afgana, e l’Operations Coordination Center Advisor Team (Occat) che assiste e consiglia la controparte afgana nelle attività condotte presso i centri di coordinamento interforze dislocati a livello regionale, provinciale e distrettuale. A loro si affianca il personale dello Sfab (Security Force Assistance Battalion), unità statunitense deputata a svolgere Taa. Le attività che gli advisors conducono sul campo vengono decise, in ambito Taac-W, da un gruppo di lavoro (Security Force Assistance Working Group) incaricato di seguire e analizzare costantemente l’operato delle forze di sicurezza afgane, individuando necessità e carenze per ogni singola funzione operativa. Dalle risultanze di questa analisi, vengono elaborati e messi a sistema gli obiettivi operativi che devono essere conseguiti in un determinato ciclo temporale (Security Force Assistance Cycle) attraverso lo svolgimento di specifici compiti nelle attività di addestramento, consulenza ed assistenza. (segue) (Com)