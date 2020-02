India: si apre il salone DefExpo (2)

- La fiera ospita espositori dei settori della difesa, della sicurezza e aerospaziale, con l’obiettivo di mostrare le tecnologie più avanzate e favorire opportunità d’impresa. Oltre alla presentazione dei prodotti sono in programma dimostrazioni dal vivo. Il Padiglione indiano punta a evidenziare il legame tra industria pubblica e privata e la propensione all’innovazione, dando spazio a medie, piccole e micro imprese e a start-up. La parte convegnistica comprende una ventina di seminari organizzati da vari enti: Confederazione dell’industria indiana (Cii), Federazione delle camere del commercio e dell’industria (Ficci), Phd Chamber of Commerce and Industry, National Skill Development Corporation (Nsdc), Synergia, Direzione per la standardizzazione (Dos)/Dipartimento della produzione della difesa (Ddp), Us-India Business Council (Usibc), Us-India Strategic Partnership Forum (Usispf). Tra gli argomenti l’intelligenza artificiale, la robotica, l’Internet delle cose, i droni. (segue) (Inn)