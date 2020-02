India: si apre il salone DefExpo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo centrale ha istituito un corridoio industriale della difesa nell’Uttar Pradesh, identificato sei nodi e formato un comitato di pianificazione. Il DefExpo ha un ruolo di catalizzatore, per attrarre investimenti e tecnologie. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, ha esaminato i preparativi insieme al capo del governo statale, Yogi Adityanath. È stata creata un’applicazione con tutte le informazioni sulla manifestazione e il calendario dettagliato degli appuntamenti. L’esecutivo di Lucknow, inoltre, ha messo a punto un programma per far conoscere ai visitatori anche il patrimonio culturale dello Stato. (segue) (Inn)