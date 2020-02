India: si apre il salone DefExpo (6)

- Per arrivare all’obiettivo di un’industria della difesa da 26 miliardi di dollari entro il 2025, Nuova Delhi ha annunciato che saranno investiti dieci miliardi di dollari in beni e servizi, un investimento che dovrebbe creare occupazione per due-tre milioni di persone. In diverse occasioni il ministro Singh ha ricordato che negli ultimi cinque anni sono state varate riforme che hanno toccato “quasi tutti gli aspetti della produzione e degli appalti della difesa”, per creare “un ecosistema in cui i settori privato e pubblico contribuiscono insieme secondo le rispettive forze ed esperienze”. In particolare l’esponente del governo ha citato la semplificazione delle procedure per le esportazioni: nel 2018-19 l’export della difesa ha totalizzato ‭107,45‬ miliardi di rupie (1,35 miliardi di euro circa), quasi sette volte di più rispetto al 2016-17; l’obiettivo per il 2024 è cinque miliardi di dollari. (segue) (Inn)