Germania-Egitto: ballo Opera di Dresda revoca riconoscimento concesso ad Al Sisi

- L'organizzazione del ballo dell'Opera Semper di Dresda ha revocato la recente concessione dell'Ordine di San Giorgio al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi per il suo impegno a favore delle pace. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung, non si tratta di un autentico ordine cavalleresco, ma di un premio che l'organizzazione del ballo dell'Opera Semper assegna a personalità che si sono distinte per il loro operato “per il bene nel mondo”. Le decisione di revocare la concessione dell'Ordine di San Giorgio ad Al Sisi ha fatto seguito alle accese proteste che hanno travolto l'organizzazione del ballo dell'Opera Semper. L'ente aveva, infatti, motivato la premiazione del presidente egiziano definendolo “un faro di speranza e incoraggiamento per l'intero continente” africano, un “costruttore di ponti e un pacificatore”. Tuttavia, come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Al Sisi è salito al potere nel 2016 con un colpo di Stato militare e reprime l'opposizione. Per protesta, diversi artisti, cantanti e musicisti hanno disdetto la loro partecipazione al ballo dell'Opera Semper, che si terrà il 7 febbraio prossimo. L'organizzazione dell'evento ha, quindi, annullato la concessione dell'Ordine di San Giorgio ad Al Sisi. (Geb)