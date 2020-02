Imprese: coronavirus minaccia produzione iPhone in Cina (8)

- Sul piano internazionale, l’emergenza sanitaria ha causato un crollo immediato del traffico di passeggeri e dei flussi turistici nella regione asiatica, già avvertito acutamente da paesi quali Giappone, Thailandia e Singapore. Casi di infezione sono stati già confermati in Sri Lanka, Germania, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Stati Uniti, Francia, Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore, Nepal, Malesia, Australia, Canada e Cambogia. Per scongiurare il rischio di una pandemia, i governi stanno imponendo limiti sempre più stringenti ai voli da e verso la Cina, spingendosi oltre i controlli sanitari ai passeggeri in arrivo da Wuhan, istituiti nelle ultime settimane. Paesi come Filippine e Kazakhstan hanno già annunciato il blocco totale degli ingressi di turisti cinesi, o addirittura la sospensione di tutti i servizi di collegamento con la Cina. (segue) (Cip)