Sri Lanka: Banca mondiale, agricoltura e nuove tecnologie chiavi per lo sviluppo

- Il vicepresidente della Banca mondiale per l’Asia Meridionale, Hartwig Schafer, ha concluso una visita di quattro giorni nello Sri Lanka, durante la quale ha riaffermato il sostegno dell’istituzione allo sviluppo e alla crescita di quel paese. Durante la visita, Schafer ha studiato le priorità di sviluppo del nuovo governo dello Sri Lanka, e come le risorse finanziarie e il know-how della Banca mondiale possano essere impiegati con la massima efficacia a sostegno del progresso socioeconomico in quel paese. Secondo Schafer, “la tecnologia e le innovazioni traineranno la crescita futura dello Sri Lanka”. “Durante la mia visita ai distretti di Kandy e Kegalle, ho osservato come alcune soluzioni innovative per i trasporti e l’approvvigionamento idrico possano migliorare la fornitura dei servizi pubblici, sfruttare il settore privato a benefico dell’economia, creare occupazione e sollevare le persone dalla povertà”. Il funzionario della Banca mondiale si è congratulato con il presidente Gotabaya Rajapaksa per la recente vittoria elettorale; Schafer ha anche incontrato i primo ministro e ministro delle Finanze, Mahinda Rajapaksa, e alti funzionari del governo singalese. (segue) (Inn)