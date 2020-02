Sri Lanka: Banca mondiale, agricoltura e nuove tecnologie chiavi per lo sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo Sri Lanka potrebbe non disporre dello spazio fiscale necessario ad uno stimolo ambizioso”, ha dichiarato Timmer. Anche l’agenzia globale di rating Fitch Ratings ha recentemente avvertito che nuove concessioni fiscali rischiano di far deragliare la disciplina di bilancio, ovvero la riduzione strutturale del disavanzo pubblico richiesta dal Fmi. Il disavanzo dello Stato singalese è aumentato quest’anno al 7 per cento del prodotto interno lordo. Le concessioni recentemente annunciate dal governo di minoranza includono l’abbassamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dal 24 al 18 per cento; l’abolizione della trattenuta del 5 per cento su dividendi e interessi; l’abolizione della National building tax; l’esenzione delle attività legate ad agricoltura, pesca e itc dall’imposta sul reddito; e la riduzione dell’iva dal 15 all’8 per cento. Il governo guidato dal partito Podujana Peramuna sostiene che l’abbattimento della pressione fiscale darà impulso all’attività economica e ai consumi. (segue) (Inn)