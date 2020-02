Myanmar: Consiglio sicurezza Onu diviso su crisi rohingya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati ufficiali forniti da Naypyidaw attribuiscono alla Cina circa un quarto del totale degli investimenti esteri diretti destinati al Myanmar a partire dal 1998. Pechino è già oggi il primo partner commerciale del paese, con un interscambio di circa 11 miliardi di dollari nel 2018: quasi il doppio rispetto al secondo partner commerciale del Myanmar, la Thailandia. La perdita dei privilegi commerciali concessi dall’Unione europea al Myanmar costituirebbe comunque un durissimo colpo per alcuni settori di quel paese, a cominciare da quello tessile. Lo stesso Mynt ha avvertito che la revoca dei privilegi concessi dall’Ue “esporrebbe numerose famiglie del Myanmar a problemi di tipo occupazionale”. La Banca mondiale prevede che l’economia birmana conseguirà una crescita annua del 7 per cento entro il 2022, a dispetto dei numerosi conflitti inter-etnici che interessano diverse aree del paese. Naypyidaw non può concedersi però alcuna battuta d’arresto nel processo di crescita e sviluppo, dal momento che circa un terzo della popolazione birmana vive ancora sotto la soglia di povertà. (segue) (was)