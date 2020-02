Cina: coronavirus, sale a 490 il bilancio delle vittime, 24.324 i casi di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 490 il bilancio ufficiale delle vittime dell'infezione da coronavirus in Cina. Sono invece 24.324 i casi di contagio confermati nel paese, mentre sono 892 i pazienti dimessi dagli ospedali. Nella giornata di oggi le autorità sanitarie cinesi hanno confermato 3.887 nuovi casi di infezione e 65 vittime in 31 regioni a livello provinciale. L'età media dei pazienti deceduti a Wuhan, città epicentro del'infezione, è di 68 anni, mentre l'età media dei casi confermati è minore in altri luoghi. Secondo quanto riferito dai media cinesi, Wuhan intende realizzare altri otto ospedali in diversi distretti per curare i pazienti affetti da coronavirus con sintomi meno gravi. Nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio, duemila medici e infermieri sono stati inviati nell'Hubei per aiutare il trattamento dei pazienti nell'epicentro dell'epidemia, secondo quanto riferito dal governo centrale. (segue) (Cip)