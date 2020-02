Cina: coronavirus, sale a 490 il bilancio delle vittime, 24.324 i casi di infezione (2)

- Il personale medico destinato a Wuhan dovrebbe raggiungere diecimila unità in totale entro la giornata di oggi, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese. Li Lanjuan, accademica presso l'Accademia cinese di ingegneria, e il suo team, hanno confermato due tipi di medicinali efficaci contro il nuovo coronavirus e hanno suggerito la loro inclusione nel Programma di diagnosi e trattamento della polmonite causata dal nuovo ceppo di coronavirus. Il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha selezionato alcuni medicinali attualmente in esame e potenzialmente efficaci per contenere il nuovo coronavirus. Il ministero sta anche lavorando allo sviluppo di un nuovo vaccino. È stata annullata frattanto la China Import and Export Fair (Fiera di Canton). L'esposizione manterrà la comunicazione con i dipartimenti competenti e rilascerà tempestivamente le informazioni sulla riapertura, quando disponibili. (Cip)