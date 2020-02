Hong Kong: coronavirus, autorità sanitarie confermano tre casi di infezione locale

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha annunciato oggi l'avvio di accertamenti su tre casi di infezione da coronavirus, portando a 18 il numero totale dei casi confermati nell'ex colonia britannica. Tutti e tre i pazienti non avevano precedenti di viaggio in Cina durante il periodo di incubazione. "Sulla base delle nostre indagini epidemiologiche preliminari, i tre casi confermati aggiuntivi saranno classificati come casi di infezione locale", ha detto un portavoce del Chp. "Il centro sollecita la popolazione a mantenere in ogni momento una rigorosa igiene personale e ambientale, che è la chiave per la protezione personale contro le infezioni e la prevenzione della diffusione della malattia nella comunità", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)