Hong Kong: coronavirus, autorità sanitarie confermano tre casi di infezione locale (2)

- Oltre 9mila tra dottori, infermieri e operatori della sanità pubblica di Hong Kong, inclusi quelli delle unità per i servizi di emergenza, hanno indetto un nuovo sciopero ieri, per chiedere al governo di chiudere tutti i collegamenti con la Cina continentale e ostacolare così la diffusione del nuovo coronavirus nella ex colonia britannica. Lo sciopero coincide con l'annuncio ufficiale della prima vittima del nuovo ceppo virale ad Hong Kong: un uomo di 39 anni che aveva visitato Wuhan, epicentro dell'epidemia nella Cina centrale, alla fine di gennaio, e che da allora aveva vissuto ad Hong Kong assieme alla madre 72enne; quest'ultima è risultata a sua volta positiva al coronavirus. I casi di infezione sinora confermati ad Hong Kong sono più di 15. (segue) (Cip)